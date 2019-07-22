В Барановичах на пешеходном переходе насмерть сбили девочку
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Ребенок погиб днем 22 июля в Барановичах.
Девочка 2006 года рождения со своей мамой — жители Ляховичей — переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил грузовой микроавтобус «Мерседес Спринтер» под управлением жителя Барановичей 1962 года рождения.
От полученных травм девочка скончалась на месте, женщина не пострадала.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела,