В Барановичах на пешеходном переходе насмерть сбили девочку

Ребенок погиб днем 22 июля в Барановичах.

Девочка 2006 года рождения со своей мамой — жители Ляховичей — переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил грузовой микроавтобус «Мерседес Спринтер» под управлением жителя Барановичей 1962 года рождения.

От полученных травм девочка скончалась на месте, женщина не пострадала.