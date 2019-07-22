Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

Александр Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично» выразил соболезнования семье генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, который скончался 22 июля в возрасте 72 лет.

Встреча Александра Лукашенко и Юкия Амано в Минске, 19 апреля 2016 года. Фото пресс-службы президента Беларуси

«Ушел из жизни выдающийся международный деятель, который посвятил себя идее нераспространения ядерного оружия, развития и применения мирного атома для поддержания благополучия во всем мире. Благодаря своей мудрости, дальновидности и плодотворной работе он по праву заслужил признание и уважение в мировом масштабе», — говорится в соболезновании.

Юкия Амано посещал Беларусь в 2012 и 2016 годах.