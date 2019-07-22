Девочке, которую мать ударила молотком, сделали операцию

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Восьмилетней девочке, которую мать ударила несколько раз молотком по голове, сделали операцию. Угрозы для ее жизни нет.

Об этом в комментарии телеканалу ОНТ сообщил врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии Максим Мелешко.

 

 

По его словам, у ребенка был диагностирован перелом костей черепа.

«Перелом вдавленный с повреждением твердой мозговой оболочки и небольшой эпидуральной гемотомой. Сразу же ребенок был взят в операционную. Там ему сделали операцию — костно-пластическую трепанацию и пластику вдавленного перелома», — рассказал Максим Мелешко.

Уже сегодня девочка была переведена из отделения реанимации в нейрохирургию. Врачи говорят, что ее жизни ничего не угрожает.

Мать девочки помещена в РНПЦ психического здоровья. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Трагедия на улице Налибокской в Каменной горке случилась 21 июля. По неизвестной пока причине мать нанесла своей дочери несколько ударов молотком по голове. На крики из другой комнаты прибежал отец. Он отобрал молоток у жены и вызвал скорую.
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Тэги: пострадал ребенок домашнее насилие Персона: Максим Мелешко Город: Минск

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