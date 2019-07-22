Вторник, 23 июля, в Беларуси будет дождливым
Во вторник, 23 июля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Атмосферные фронты с северо-запада европейской территории России принесут влажный воздух.
Утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидаются грозы и ливни. Утром по западу слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, а при грозах порывистый.
Днем температура воздуха составит от 18 до 24 градусов тепла.
Прогнозируются дожди и в среду, 24 июля. А вот с четверга и до конца недели осадков не ожидается. Лишь местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, сообщает