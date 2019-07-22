Вторник, 23 июля, в Беларуси будет дождливым

Во вторник, 23 июля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Атмосферные фронты с северо-запада европейской территории России принесут влажный воздух.

Фото pixabay.com

Утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидаются грозы и ливни. Утром по западу слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, а при грозах порывистый.

Днем температура воздуха составит от 18 до 24 градусов тепла.