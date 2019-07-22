Вторник, 23 июля, в Беларуси будет дождливым

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Во вторник, 23 июля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Атмосферные фронты с северо-запада европейской территории России принесут влажный воздух.

Фото pixabay.com

Утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидаются грозы и ливни. Утром по западу слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, а при грозах порывистый.

Днем температура воздуха составит от 18 до 24 градусов тепла.

Прогнозируются дожди и в среду, 24 июля. А вот с четверга и до конца недели осадков не ожидается. Лишь местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, сообщает ОНТ.
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Тэги: прогноз погоды

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