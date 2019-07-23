Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае. Погиб ребенок

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В Хабаровском крае произошел пожар в палаточном лагере, где отдыхали почти две сотни детей, один ребенок погиб.

Фото vesti.ru

Лагерь был разбит на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Всего здесь находилось 189 детей. Огонь уничтожил около двадцати палаток.

Погибла девочка 2008 года рождения. Еще трое детей с сильными ожогами госпитализированы в районную больницу. Их планируется перевезти в Хабаровск.

После ликвидации пожара палаточный лагерь был закрыт, а работа комплекса приостановлена. Детей родители забирают по домам, сообщают российские СМИ.
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Тэги: палаточный лагерь пожар погиб ребенок

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