«Беларусбанк» повышает комиссию при операциях с карточками

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С 1 августа «Беларусбанк» увеличивает размер комиссии для физических лиц при операциях с банковскими карточками.

Так, за снятие наличных денег в банкоматах других банков (без учета вознаграждения этих банков) комиссия устанавливается в 2,5% от суммы; за зачисление на счета физлиц безналичных денег в иностранной валюте — 1,5% от суммы в эквиваленте белорусскими рублями; за безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки, в каналах дистанционного банковского обслуживания — 0,75 рубля за каждый платеж.

За просмотр баланса (доступного остатка) по карточке в устройствах других банков-резидентов комиссия за одну операцию составит 1 рубль (или 0,5 единицы валюты, или 35 российских рублей), в устройствах банков-нерезидентов — 1,5 рубля (0,8 единицы валюты, 45 российских рублей).

Изменены размеры вознаграждения банка за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещения и другими по счетам, открытым в иностранной валюте.
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Тэги: Беларусбанк пластиковые карты

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