Лявон Вольский даст 26 октября в Минске большой концерт в четырех отделениях

26 октября в клубе Prime Hall состоится концерт Лявона Вольского, во время которого прозвучат хиты всех групп, которым Лявон дал музыкальную жизнь — «Мроя», N.R.M., ZET и VOLSKI.

«Этот концерт будет одним из самых интересных: четыре отделения, каждое из которых полностью посвящено одной из групп. Придется вспомнить давно не звучавшие песни, проработать полноценное шоу, которое погрузит зрителя в атмосферу того или иного времени. Возможно, удастся найти в шкафу те самые костюмы», — рассказал Лявон Вольский.