Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в Столбцовском районе
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Пожилая супружеская пара погибла на пожаре, который произошел в ночь на 23 июля в деревне Перетоки Столбцовского района.
В своем доме погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.
Доследственная проверка проводится Столбцовским районным отделом Следственного комитета. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки.
Для установления точных причин назначены экспертизы, сообщает УСК по Минской области.