Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в Столбцовском районе

Пожилая супружеская пара погибла на пожаре, который произошел в ночь на 23 июля в деревне Перетоки Столбцовского района.

В своем доме погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.

Фото sk.gov.by

Доследственная проверка проводится Столбцовским районным отделом Следственного комитета. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки.

Для установления точных причин назначены экспертизы, сообщает УСК по Минской области.