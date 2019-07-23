Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в Столбцовском районе

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Пожилая супружеская пара погибла на пожаре, который произошел в ночь на 23 июля в деревне Перетоки Столбцовского района.

В своем доме погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.

Фото sk.gov.by

Доследственная проверка проводится Столбцовским районным отделом Следственного комитета. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки.

Для установления точных причин назначены экспертизы, сообщает УСК по Минской области.
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Тэги: пожар супруги Город: Столбцы

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