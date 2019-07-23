Президент Беларуси подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба президента. Закон предусматривает в том числе снижение минимального предела наказания по частям 2 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотиков).

Фото sk.gov.by

Срок лишения свободы по ч. 2 ст. 328 устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 — от 6 до 15 лет (ранее от 5 до 8 и от 8 до 15 лет соответственно).

«Корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения», — отмечается в сообщении пресс-службы.

После вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по ч. 2 и ч. 3 ст. 328, возможен пересмотр дел.

«Статья 9 Уголовного кодекса предусматривает, что закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение осужденного, имеет обратную силу. Пересмотр дела возможен не автоматически, а по ходатайству осужденного. Решение будет принимать суд, который будет учитывать различные факторы, в том числе стал ли осужденный на путь исправления», — пояснил ранее БелаПАН член парламентской комиссии по национальной безопасности Василий Чекан.

Принятый закон также предусматривает установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.