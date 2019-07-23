Новый посол Германии встретился с главой МИД Беларуси

Новый посол Германии Манфред Хутерер 23 июля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, сообщает пресс-служба МИД.

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Макей поздравил Хутерера с назначением и выразил надежду на «дальнейшее укрепление активного двустороннего диалога на всех уровнях, а также заверил в поддержке белорусской стороной взаимовыгодных инициатив в различных сферах».

Обсуждены состояние и перспективы белорусско-германского сотрудничества, включая его торгово-экономическое и инвестиционное направления, тематика взаимодействия между Беларусью и ЕС, вопросы региональной повестки дня, отмечает БелаПАН.