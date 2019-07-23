В России могут ввести идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона

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В Госдуму России внесен законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.

Иллюстрация pixabay.com

Еще одно предложение касается обязанности почтовых сервисов ограничивать передачу писем с информацией, запрещенной в России, в течение суток после получения соответствующего требования от властей.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — сказано в пояснительной записке, сообщает «Медуза».
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Тэги: контроль за интернетом электронная почта Россия

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