В России могут ввести идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона
В Госдуму России внесен законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона.
Еще одно предложение касается обязанности почтовых сервисов ограничивать передачу писем с информацией, запрещенной в России, в течение суток после получения соответствующего требования от властей.
«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — сказано в пояснительной записке, сообщает