Умерли еще две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Число погибших после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех. В больнице скончались еще две девочки.

Пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля из-за, по предвариетльной версии, неисправного радиатора, установленного в одной из палаток.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла 11-летняя девочка. Все жертвы жили в одной палатке.

В больнице остаются еще два мальчика — один с ожогами, другой с отравлением угарным газом. Еще восьмерым пострадавшим — трем детям и пятерым взрослым — медицинская помощь была оказана на месте.

Всего в лагере находились 189 детей, в основном из Комсомольска-на-Амуре и Амурска.

Как сообщает МЧС, почти все дети разъехались по домам в сопровождении родственников. Те, за кем еще не приехали родители, размещены на горнолыжной базе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Директор лагеря задержан, отмечает «Медуза» .

Фото МЧС России