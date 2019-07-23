Самая дорогая квартира в Минске в этом году обошлась ее владельцу в 485 тысяч долларов

Самая дорогая в Минске сделка по покупке квартир в первом полугодии 2019 года была совершена с шестикомнатной квартирой на улице Жасминовой: она была продана за 485 тысяч долларов (1935 долларов за кв. м).

Об этом сообщается в аналитическом отчете, который подготовило Национальное кадастровое агентство.

Самый дорогой квадратный метр столичного жилья в первой половине 2019 года обошелся покупателю однокомнатной квартиры на проспекте Победителей. Стоимость квартиры площадью 47,5 кв. м составила 161 тысячу долларов (3389 долларов за квадратный метр). Квартира располагается на 25-м этаже многофункционального комплекса «Славянский квартал».

За 2016 год — первое полугодие 2019 года в столице на покупку квартир было потрачено более 3 млрд долларов, отмечает БелаПАН.