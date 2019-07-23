Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

Новым лидером Консервативной партии избран Борис Джонсон — бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел Великобритании. Теперь Джонсон займет пост премьер-министра, сообщает The Guardian .

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Ожидается, что Джонсон официально вступит в должность 24 июля.

Британским консерваторам пришлось выбирать нового лидера партии и премьер-министра после того, как эти посты в мае покинула Тереза Мэй. Она ушла в отставку на фоне критики за неспособность завершить процедуру «Брекзита», отмечает «Медуза» .

Борис Джонсон выступает за выход из ЕС в октябре 2019 года, даже если Лондон не сможет договориться о сделке с Брюсселем.