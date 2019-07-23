Взимание интернет-магазинами платы за самовывоз товаров — незаконно

Взимание платы за самовывоз товаров является неправомерным действием интернет-магазинов. К такому выводу пришло Министерство антимонопольного регулирования и торговли, ознакомившись с обращением граждан.

В последнее время популярные интернет-магазины начали вводить плату за самовывоз недорогих товаров, и это породило недовольство у некоторых покупателей, которые обратились в антимонопольное ведомство, сообщает БелаПАН.

«В связи с многочисленными обращениями потребителей» МАРТ изучил ситуацию и пришел к выводу, что действия интернет-магазинов неправомерны. Торговля по образцам, в том числе посредством интернет-магазина, осуществляется дистанционным способом, при котором выбор товара потребителем производится на основании описания товара, содержащегося в рекламе, каталогах, на сайте в интернете и в иных информационных источниках, отмечается в сообщении МАРТ.

Министерство отмечает, что потребитель «имеет право отказаться от услуг по доставке товара и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом (в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе)».

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что «взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом (объекте продавца), является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются».