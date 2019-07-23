Из-за пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае умер четвертый ребенок

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Мальчик получил сильные ожоги и врачи боролись за его жизнь. Ранее погибли три девочки.

Фото МЧС России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Сергея Фургала за то, что «никто не знал» о существовании детского лагеря «Холдоми», передает РБК. Глава правительства поручил разобраться в причинах пожара и оказать помощь пострадавшим.

Палаточный лагерь был расположен в Солнцевском районе Хабаровского края, его организовали на базе горнолыжного комплекса «Холдоми». О пожаре стало известно в ночь на 23 июля. Тогда в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. Пострадали 12 человек, среди них и дети, и взрослые.
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Тэги: пожар гибель детей Хабаровский край детский лагерь Город: Хабаровск

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