Из-за пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае умер четвертый ребенок

Мальчик получил сильные ожоги и врачи боролись за его жизнь. Ранее погибли три девочки.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Сергея Фургала за то, что «никто не знал» о существовании детского лагеря «Холдоми», передает РБК . Глава правительства поручил разобраться в причинах пожара и оказать помощь пострадавшим.

Палаточный лагерь был расположен в Солнцевском районе Хабаровского края, его организовали на базе горнолыжного комплекса «Холдоми». О пожаре стало известно в ночь на 23 июля. Тогда в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. Пострадали 12 человек, среди них и дети, и взрослые.