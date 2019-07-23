На 91-м году жизни скончался «Пекинский мясник» Ли Пэн

Вечером 22 июля умер бывший премьер Госсовета Китая.

«Ли Пэн — выдающийся член КПК, испытанный верный борец за идеалы коммунизма, выдающийся пролетарский революционер, политик, выдающийся руководитель партии и государства», сообщает государственное новостное агентство «Синьхуа» .

По факту, этот политик считается одним их самых непопулярных в Китае, в основном из-за отсутствия харизмы, имиджа проводника жесткой линии, коррупционных скандалов среди членов его семьи и роли в подавлении оппозиционных волнений на площади Тяньаньмэнь. Именно он объявил о введении военного положения в июне 1989 года.

Ли Пэн занимал пост премьера Госсовета КНР с 1988 по 1998 год. Он также был членом Политбюро и Секретариата ЦК КПК 12-го созыва, членом ПК Политбюро ЦК КПК 13-го, 14-го и 15-го созывов, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 9-го созыва.