Саснович проиграла теннисистке из третьей сотни рейтинга

Белорусская теннисистка потерпела седьмое поражение подряд.

Александра Саснович завершила выступление в Юрмале в первом раунде, проиграв третьей ракетке Сербии Нине Стоянович — 6:4, 3:6, 4:6. В третьем сете наша спортсменка вела со счетом 4:1, но затем проиграла пять геймов подряд.

Проигрыш от 209-й ракетки мира стал для Александры седьмым подряд. Последнюю победу белоруска одержала 7 мая, когда была сильнее Анны Каролины Шмидловой из Словакии в 1/16 финала турнира в Риме.

После сегодняшней игры Саснович занимает 45-е место в мировом рейтинге, Стоянович — 179-е.