Россияне уничтожили почти 190 тонн ввезенного из Беларуси продовольствия

/ Происшествия
Просмотров: 37

С 15 по 19 июля уничтожено 189,27 тонны различной растениеводческой продукции, ввезенной из Беларуси.

Фото: rshn32.ru

Транспортные средства с продовольствием были задержаны сотрудниками Смоленской таможни, пограничного управления ФСБ России по Смоленской области и МВД РФ по Смоленской области, сообщили в местном управлении Россельхознадзора.


Россельхознадзор снял запрет на поставку белорусских яблок в РФ

Специалисты установили, что 12 партий яблок, две из которых пытались ввезти под видом товара прикрытия — утеплителя из каменной ваты, а также лук-порей, корневой и листовой сельдерей, брокколи, свежий салат, шпинат, рукола и свежая капуста ввозились с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.

Грузы измельчили и захоронили.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор белорусские яблоки Беларусь-Россия Город: Смоленск

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу