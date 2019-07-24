Два с половиной гектара ячменя сгорело в поле в Берестовицком районе

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Два с половиной гектара посевов ярового ячменя уничтожено в результате загорания в поле хозяйства «Константа» возле деревни Ойцово Берестовицкого района.

Загорание случилось днем 23 июля. Прибывшие на вызов работники МЧС потушили огонь. Спасено 32,5 га посевов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

А в Бешенковичском районе рано утром вторника загорелось сенохранилище в агрогородке Комоски. Огнем повреждено здание и уничтожено три тонны сена, принадлежащие хозяйству «Политотделец-Агро». Всего в хранилище было порядка 140 тонн сена. Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.
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Тэги: загорание пожар ячмень Город: Берестовица

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