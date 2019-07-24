Фактическая безработица в Беларуси снизилась до 4,4%

Уровень фактической безработицы во втором квартале 2019 года в Беларуси составил 4,4% численности рабочей силы. В первом квартале этот показатель составлял 4,6%, сообщил Национальный статистический комитет.

По последним данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня 2019 года составил 0,3% к численности рабочей силы (на 1 июня 2018 года — 0,5%).

Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) во втором квартале составил 67,4%, в первом — 68%.