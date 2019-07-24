Предпринимательница из Беларуси пропала в Челябинской области. Ее могли убить
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22 июля в город Кыштым Челябинской области прибыли следователи из Беларуси, которые совместно с российскими коллегами расследуют дело об исчезновении белорусской предпринимательницы.
Осенью прошлого года в Кыштыме проходила крупная ярмарка, на которую предпринимательница привезла верхнюю одежду. Но после завершения ярмарки женщина бесследно пропала.
Основная версия следствия — убийство. По подозрению в совершении этого преступления задержан водитель предпринимательницы, также гражданин Беларуси. Он находится под стражей на родине, сообщает
Тело пропавшей женщины до настоящего времени не обнаружено.