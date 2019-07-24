В минском аэропорту у родственников известного хоккеиста украли сумку
Сумка с имуществом на сумму 10 тысяч долларов пропала у пассажиров, прилетевших в минский аэропорт. Оказалось, что забытый багах присвоил один из таксистов.
«Из Нью-Йорка прилетела семья, родственники известного хоккеиста. Добравшись до места проживания, они обнаружили, что не хватает одной сумки. Вернувшись на аэровокзал, нигде ее не нашли и обратились за помощью в милицию», — рассказал агентству
Благодаря записям камер видеонаблюдения было установлено, что забытую на тележке сумку забрал водитель такси. Вечером того же дня его задержали. Распорядиться чужим имуществом он не успел.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.