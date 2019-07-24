В минском аэропорту у родственников известного хоккеиста украли сумку

Сумка с имуществом на сумму 10 тысяч долларов пропала у пассажиров, прилетевших в минский аэропорт. Оказалось, что забытый багах присвоил один из таксистов.

«Из Нью-Йорка прилетела семья, родственники известного хоккеиста. Добравшись до места проживания, они обнаружили, что не хватает одной сумки. Вернувшись на аэровокзал, нигде ее не нашли и обратились за помощью в милицию», — рассказал агентству «Минск-Новости» начальник отделения уголовного розыска Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте Владимир Рудько.

Благодаря записям камер видеонаблюдения было установлено, что забытую на тележке сумку забрал водитель такси. Вечером того же дня его задержали. Распорядиться чужим имуществом он не успел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.