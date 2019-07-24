В Осиповичах мужчина разбил экран инфокиоска, который не выдал ему чек

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До трех лет лишения свободы грозит 40-летнему жителю Осиповичей, который повредил инфокиоск «Беларусбанка».

Милицию вызвали прохожие, которые увидели, как мужчина бьет руками по экрану инфокисока. Прибывший наряд милиции задержал хулигана.

Как выяснило, осиповчанина разозли тот факт, что инфокиоск не выдал ему чек, потому что закончилась бумага. Мужчина бил по экрану до тех пор, пока стекло не рассыпалось.

Задержанный состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, так как в 2012 году он был судим за незаконный оборот наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: инфокиоск хулиганство Город: Осиповичи

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