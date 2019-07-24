Нетрезвый работник СТО взял автомобиль клиента покататься и повредил его

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24-летний слесарь одной из столичных СТО за рулем «Ауди А4» был остановлен сотрудниками ГАИ за вождение в нетрезвом виде.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит клиенту, который оставил его для ремонта. Однако молодой человек, имея ключи от автомобиля, решил на нем поехать домой. А затем, выпив, поехал развлекаться в одно из ночных заведений.

Выехав со двора, молодой человек не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. При этом автомобиль получил механические повреждения. Впоследствии «Ауди» была остановлена сотрудниками ГАИ.

Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за угон, сообщает Следственный комитет. Сейчас ему предъявлено обвинение в угоне транспортного средства, совершенном повторно. Обвиняемый заключен под стражу.

Автомобиль находится на штрафстоянке. Делом занимает Партизанский (г. Минска) райотделом СК.
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Тэги: угон пьяный водитель Город: Минск

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