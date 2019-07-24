VOKA покажет в прямом эфире все крупнейшие летние фестивали в Беларуси

/ Культура
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Видеосервис VOKA организует прямые трансляции крупнейших музыкальных фестивалей, которые пройдут этим летом в Беларуси.

26-27 июля в Браславе состоится опэн-эйр Viva Braslav, где выступят Тима Белорусских, T-Fest, «Ляпис-98», «Мутнаевока» и другие.

3 августа — в Минске на Боровой пройдет традиционный «Рок за Бобров», на который в этом году приедут Баста, Монеточка, Little Big, «Дай дарогу!», «Петли Пристрастия», а ведущим будет Юрий Дудь.

10 августа планируются стримы с А-Fest в Лошицком парке в Минске. На фестивале выступят «Бумбокс», Nizkiz, O.Torvald, Полина Республика и не только.

Завершит серию фестивальных трансляций концерт, который компания velcom | A1 организует 11 августа на площадке у Дворца спорта с участием Горана Бреговича и его оркестра, а также групп Morandi и «Без Билета».

Многокамерные стримы будут доступны в Full HD-качестве бесплатно для всех желающих. Для просмотра достаточно пройти авторизацию по номеру телефона.
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Тэги: voka Viva Braslav A-festБ Рок за Бобров Персона: Баста Юрий Дудь Полина Республика Горан Брегович

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