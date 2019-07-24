Семь человек, в том числе дети, пострадали в ДТП в Слонимском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участие двух автомобилей случилось 24 июля в Слонимском районе. Пострадали семь человек.

На автодороге Слоним — Косово в районе деревни Деревянчицы примерно в половине двенадцатого столкнулись легковые «Опель» и «БМВ».

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, по предварительной информации, водитель «Опеля», житель Лиды, пошел на обгон грузовика, но не рассчитал расстояние и столкнулся с «БМВ», которым управляла жительница Слонима.

Пострадали водитель «БМВ» 1992 г.р., ее дети 2016 и 2017 г.р., которые ехали пристегнутыми в автокреслах, а также сестра 2003 г.р. Водителю «Опеля» 1965 г.р. помощь была оказана на месте, а вот пассажиров госпитализировали — гражданку России 1987 г.р., ее сына 2012 г.р. и сына водителя 1988 г.р.

В больницу доставлены также водитель и пассажиры «БМВ».

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.