«Транснефть» будет выплачивать по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти

Российская компания «Транснефть» на заседании совета директоров, прошедшем 24 июля, утвердила порядок компенсационных выплат из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба».

Предельный размер выплат составит 15 долларов за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, говорится в сообщении компании.

Пока никто не предъявлял официальных требований по компенсациям, сказал в комментарии для РБК советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

По оценкам, в нефтепровод «Дружба» попало 5 млн тонн некачественного сырья. Соответственно, сумма выплат со стороны «Транснефти» может превысить 500 млн долларов.