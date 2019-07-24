«Транснефть» будет выплачивать по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти

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Российская компания «Транснефть» на заседании совета директоров, прошедшем 24 июля, утвердила порядок компенсационных выплат из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба».

Предельный размер выплат составит 15 долларов за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, говорится в сообщении компании.

Пока никто не предъявлял официальных требований по компенсациям, сказал в комментарии для РБК советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

По оценкам, в нефтепровод «Дружба» попало 5 млн тонн некачественного сырья. Соответственно, сумма выплат со стороны «Транснефти» может превысить 500 млн долларов.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Транснефть компенсация Персона: Игорь Демин

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