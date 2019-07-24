Заводчик из Сморгонского района собак продавал дворняг под видом овчарок
Уголовное дело за мошенничество заведено в отношении жителя Сморгонского района 1969 года рождения, который занимается разведением породистых собак,
Мужчина является индивидуальным предпринимателем, каждая сделка по продаже собак оформлялась документально. Однако сейчас он подозревается в том, что под видом немецких овчарок продавал своим клиентам беспородных псов.
Правоохранительными органами для подтверждения претензий обманутых клиентов привлекались специалисты. Подтверждено множество противоправных эпизодов, датирующихся 2014-2018 годами.
Своих питомцев заводчик продавал по всей Гродненской области.