Заводчик из Сморгонского района собак продавал дворняг под видом овчарок

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Уголовное дело за мошенничество заведено в отношении жителя Сморгонского района 1969 года рождения, который занимается разведением породистых собак, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина является индивидуальным предпринимателем, каждая сделка по продаже собак оформлялась документально. Однако сейчас он подозревается в том, что под видом немецких овчарок продавал своим клиентам беспородных псов.

Правоохранительными органами для подтверждения претензий обманутых клиентов привлекались специалисты. Подтверждено множество противоправных эпизодов, датирующихся 2014-2018 годами.

Своих питомцев заводчик продавал по всей Гродненской области.
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Тэги: разведение собак овчарка мошенничество Город: Сморгонь

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