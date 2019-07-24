В китайском Чунцине откроется консульство Беларуси

Беларусь откроет генеральное консульство в китайском Чунцине. Соответствующее решение утверждено постановлением Совета министров.

Консульство планируется открыть в 2020 году.

Фото Oliver Ren / wikimedia

Чунцин — город центрального подчинения (равноценен понятию «провинция»). Расположен в центральной части Китая. Город и пригороды расположились на площади 470 на 450 километров. Общее население превышает 30 миллионов, из которых почти 20 миллионов непосредственно городское.

Чунцин является одним из промышленных центров Китая. На его территории работают три крупных металлургических предприятия, пять автомобильных заводов и более четырехсот заводов по производству автомобильных деталей, предприятия химической отрасли.

Консульство в Чунцине станет третьим белорусским консульством в Китае после Шанхая и Гуанчжоу.