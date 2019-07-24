Минтруда рассчитывает, что практика однолетних контрактов уйдет в прошлое

Внесенные в Трудовой кодекс изменения позволят «исправить чрезмерную практику заключения однолетних контрактов», заявил на пресс-конференции 24 июля в Минске заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

По текущему законодательству, наниматель не имеет права заключать контракт с работников на срок менее одного года и более пяти лет.

Замминистра отметил, что в новой редакции Трудового кодекса сохраняются основы контрактной формы найма, а также главный принцип трудовых отношений — свободное заключение контракта или трудового договора.

«Но теперь будет действовать следующая схема. Работник пришел на работу, с ним заключили первый контракт на год. В дальнейшем, если работник отработал этот год и не допускал нарушений трудовой дисциплины и если обе стороны трудовых отношений — наниматель и работник — за месяц до истечения срока контракта уведомляют друг друга о том, что они хотят продолжать трудовые отношения, то работнику надо предлагать продление контракта до максимального срока. То есть, если контракт был на год, значит, надо предлагать продление на четыре года. Если контракт был, предположим, на два года, то [предложить продление] на три года. Если изначально контракт был заключен на пять лет, то сразу пойдет речь о заключении нового контракта», — пояснил Старовойтов.

Но если сам работник не хочет заключать контракт на длительный срок, то он должен будет сообщить нанимателю о своем намерении. Только в этом случае наниматель сможет предложить ему продлить контракт на меньший срок, но не менее одного года.

«Мы рассчитываем на то, что практика однолетних контрактов, где-то чрезмерная, уйдет в прошлое, и работники, которые себя зарекомендовали, будут работать на предприятиях и в организациях по более длительным контрактам», — подытожил Старовойтов, сообщает БелаПАН .

Поправки в Трудовой кодекс вступят в силу в конце января 2020 года.