Европейский инвестбанк готов опытом поддержать структурные реформы в Беларуси

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов оказать поддержку Беларуси в случае реализации структурных реформ в стране. Об этом 24 июля в Минске заявил вице-президент банка Вазил Худак.

Фото slovackiemomenty.com

«Я сам в свое время возглавлял Министерство экономики Словакии и помню, как непросто нам давались решения в отношении людей. Никому не нравится, когда растут цены на энергоресурсы, на отопление и транспортные услуги, но мы вынуждены были это делать», — сказал Худак.

ЕИБ готов поддержать реализацию структурных реформ в Беларуси, отметил вице-президент банка: «Разумеется, мы понимаем, что структурные реформы предполагают суверенное решение Беларуси. Со своей стороны мы готовы оказать в случае необходимости поддержку для реализации таких реформ. Мы готовы предоставить экспертный опыт, который накопился по этому вопросу в Евросоюзе».

По словам Худака, эксперты банка готовы поделиться с Беларусью опытом, как можно благодаря реформам повысить производительность труда, сообщает БелаПАН.
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Тэги: структурные реформы Европейский инвестиционный банк Персона: Вазил Худак

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