В Минске, Гродно и Бресте запустят самый дешевый прокат велосипедов

ООО «Мотовелозавод» вместе с компаниями Softline и SIMATEK запускают проект Velosmart. В планах открыть пункты проката в Минске, Бресте, Гродно и в России.

Фото: urbanoid.by

Это будет на 100% национальный шеринг: белорусский софт, белорусские велосипеды и белорусские станции. Совместно с партнерами в проект в Минске планируется вложить как минимум два миллиона долларов, сообщает TUT.by .

Прокат будет работать по уже известному принципу: зарегистрировался через приложение, отсканировал код, поехал. Но оставлять велосипеды где угодно не получится — чтобы завершить поездку, придется найти станцию.

В Минске планируют установить 120-150 станций. На каждой — 10-12 велосипедов. Всего задействуют примерно 1500 велосипедов, — как обычных, так и электро. В регионах станций будет меньше — до сотни на город.

Час поездки примерно будет равен стоимости разового талончика — 60-65 копеек. Первые полчаса — бесплатно.

Скорее всего, проект запустят в Минске только к следующему сезону.