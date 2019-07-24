Житель Старых Дорог повредил трубой шесть автомобилей

Жильцы домов по улице Армейской жаловались в милицию на ночной шум: звуки бьющегося стекла, лязг металла.

Фото: minobl.mvd.gov.by

По информации областного УВД, по указанному адресу задержали 40-летнего местного жителя, который крушил припаркованные автомобили. Хулиган разбивал сначала стекла автомобилей, а потом доставалось и кузову. Он успел повредить шесть автомобилей. «Орудием преступления» стал кусок металлической трубы, который тот отломал от урны.

Объясниться мужчина не смог, поскольку был пьян.