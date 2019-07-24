Дачник убил соседа в Солигорском районе

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Жители деревни Великий Лес нашли на улице тело 62-летнего жителя Солигорского района с признаками насильственной смерти.

Фото: СК

По сообщению областного УСК, подозреваемым оказался 55-летний житель Лунинецкого района. Накануне оба мужчины приехали в деревню на свои дачи. Как считает следствие, на улице между соседями случился конфликт, и младший участник нанес смертельные ранения ножом второму. Затем он пришел домой и причинил себе ножевые ранения. Его госпитализировали.

Сейчас следователи выясняют мотив и все обстоятельства преступления.
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Тэги: ножевое ранение конфликт убийство дачники Город: Солигорск

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