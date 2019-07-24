Фотофакт. Универсам «Первомайский» в Уручье с ажиотажем открыли после ремонта

Универсам «Первомайский» на улице Руссиянова — один из знаковых объектов торговли Уручья. У объекта поменялись собственники, поэтому теперь здесь работает универсам полоцкой сети «Дионис».

В день открытия магазина после полугодового ремонта было многолюдно. Люди стояли с утра, чтобы получить подарки, сообщает realt.by .

Универсам «Первомайский» впервые открыл двери для посетителей в 1987 году. Предыдущая модернизация проводилась около десяти лет назад, тогда магазин и приобрел современный вид.

С января по сегодняшний день магазин был закрыт на реконструкцию. Вывеску «Первомайский» новый собственник оставил нетронутой.

Полоцкая сеть, которая выкупила универсам в мае 2018 года, существует на рынке около 20 лет и представлена 20 магазинами в Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Бресте. На столичный рынок она пришла в ноябре 2018-го и открылась на месте универсама «Могилевский» возле станции метро «Институт культуры». Также компания выкупила еще один универсам — «Кунщевщина». За все время в Минске открылось пять магазинов сети.

«Дионис» принадлежит одному из крупнейших импортеров овощей и фруктов в Беларуси ООО «Ресттрэйд». А контролируется эта компания крупными полоцкими бизнесменами Сергеем Думпой и Борисом Цлафом.