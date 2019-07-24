«Три тенора» выступят 27 июля на втором концерте фестиваля «Классика у Ратуши»

Второй из шести концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» состоится 27 июля — на площади Свободы классику мирового вокала исполнят «Три тенора» в сопровождении Национального академического народного оркестра имени Жиновича.

Владимир Куксенков, Иван Березин и Сергей Подовалов исполнит популярные арии из опер «Кармен» и «Риголетто», а также народные испанские («Гранада»), неаполитанские (O sole mio, «Санта Лючия»), белорусские («Вяне рута»), украинские («Ніч яка місячна») и русские песни («Коробейники»).

Отдельный блок в программе концерта посвящен военным песням. В том числе впервые будет исполнена фантазия на темы песен Игоря Лученка, написанную композитором и аранжировщиком Александром Кремко.

Начало концерта — в 20:30.