Автомобиль НАТО полностью уничтожен взрывом в Афганистане

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Один хорватский военнослужащий скончался от ранения в голову, еще двое госпитализированы с переломами.

Речь идет о точечном нападении, все остальные хорватские военнослужащие вне опасности, сказал министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, сообщает агентство Hina.

 

 

По данным минобороны Хорватии, в настоящий момент в Афганистане находится десятый по счету контингент хорватских военнослужащих HRVCON в составе миссии НАТО. Подразделение, состоящее из 104 человек, в том числе 14 женщин, находится в Кабуле с марта.
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Тэги: Хорватия НАТО Афганистан Талибан Персона: Дамир Крстичевич

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