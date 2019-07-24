Автомобиль НАТО полностью уничтожен взрывом в Афганистане

Один хорватский военнослужащий скончался от ранения в голову, еще двое госпитализированы с переломами.

Речь идет о точечном нападении, все остальные хорватские военнослужащие вне опасности, сказал министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, сообщает агентство Hina .

По данным минобороны Хорватии, в настоящий момент в Афганистане находится десятый по счету контингент хорватских военнослужащих HRVCON в составе миссии НАТО. Подразделение, состоящее из 104 человек, в том числе 14 женщин, находится в Кабуле с марта.