Видеофакт. Разъяренный бизон подбросил девочку в воздух

Инцидент произошел в Национальном парке Йеллоустон в США.

В Национальном парке Йеллоустон в США разъяренный бизон атаковал девятилетнюю девочку, подбросив ее в воздух. Об этом пишет Q2KTVQ .

В видео показан 900-килограммовый бизон, который пасется на поле, мимо которого проходит группа туристов. В итоге животное реагирует гневно, нападая на первого попавшегося человека, которым оказался ребенок.

Медработники оперативно оказали девочке помощь. Ребенок опасных травм в результате нападения не получил.