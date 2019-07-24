Лукашенко подписал закон «об отсрочках»

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ принят в целях «поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе».

Ожидается, что он поможет решить проблему пополнения ВС на фоне существенного уменьшения количества молодых людей призывного возраста, а также в свете того, что в Беларуси существует 76 категорий граждан, которых не призывают на срочную службу и службу в резерве. При этом закон сохраняет все отсрочки от призыва «по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее».

«Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки, — говорится в сообщении пресс-службы. — Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва)».

Как подчеркивает пресс-служба, все отсрочки для продолжения образовании, предоставленные до вступления в силу закона, «будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены».

«Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку», — отмечает пресс-служба главы государства.

Также сообщается, что Лукашенко поручил правительству «проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы».

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Как сообщалось, 28 июня Совет Республики одобрил законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Утром того же дня Палата представителей приняла его во втором чтении. Буквально за сутки в интернете против него было собрано 10 тысяч подписей.