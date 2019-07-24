В СК и МЧС прокомментировали обрушение потолка в визовом центре Литвы

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По информации следствия, предварительная причина обрушения — нарушение производства строительно-монтажных работ.

Фото: mchs.gov.by

В пресс-службе СК уточнили, что на месте работают следователи. Они изъяли проектную и техническую документацию, проводят осмотр, опрашивают работников.

В МЧС добавили, что конструкции подвесного потолка обрушились на площади около 40 квадратных метров.

Около 11:30 на шестом этаже ТЦ «Галилео» обрушился подвесной потолок. Пострадавших не было, но в помещении на тот момент находились люди.
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Тэги: обрушение потолка Беларусь-Литва визовый центр Литвы Город: Минск

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