Беглого бизнесмена из Гродно спустя пять лет отыскали в Германии

В 2014 году предприниматель скрылся от следствия, его обвиняют в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба.

В суд Ленинского района Гродно направлено уголовное дело в его отношении, сообщили в областной прокуратуре. Мужчину уже выдали Беларуси для суда.

В 2013-2014 годах фигурант являлся главой двух фирм. Он заключал договоры на поставку мяса птицы и табачных изделий с разными субъектами хозяйствования — но, по версии следствия, «заранее не планировал выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме». За один год мошенническим путем он обогатился более чем на 2,5 млн рублей.

От уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость, считает следствие, предприниматель уклонялся с 2010 по 2014 год. Для этого он скрывал доход, занижал налогооблагаемую базу, не предоставлял декларации и вносил в них заведомо ложные сведения. Здесь ущерб оценивают в 1,2 миллиона рублей.