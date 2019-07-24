В Беларуси повышают детские пособия до трех лет

С августа рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия.

Пособие на первого ребенка составит 376,11 рубля, на второго и последующих детей — 429,84 рубля, на ребенка-инвалида выплаты вырастут до 483,57 рубля в месяц, сообщает TUT.by .

В последний раз пособия на детей до трех лет повышали с февраля текущего года. Тогда выплаты выросли на сумму от 33,42 до 42,97 рубля.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Средняя зарплата в первом квартале составила 1011 рублей, а во втором — 1 074,6 рубля.