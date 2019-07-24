БАТЭ обыгрывает «Русенборг» в квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Беларуси играет во 2-м квалификационном раунде главного футбольного турнира Европы на «Борисов-Арене».

На шестой минуте борисовчане открыли счет с пенальти: отличился капитан Игорь Стасевич. Вратарь БАТЭ Антон Чичкан впервые вступил в игру лишь на 18-й минуте. Гости сравняли счет на 26-й минуте: забил Конрадсен. На 53-й Скавыш снова вывел белорусов вперед.

В 1-м раунде белорусский клуб победил чемпиона Польши ФК «Пяст».

В случае успеха над норвежцами в 3-м раунде БАТЭ сыграет с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция).