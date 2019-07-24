Белорусы сенсационно обыграли португальцев в квалификации ЧМ по пляжному футболу

В первом матче второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 наша сборная победила со счетом 3:2.

Белорусы вели 3:0. На 6-й минуте забил Бокач, на 15-й — Константинов, на 20-й — Рябко. У гостей дважды отличился Вон: на 23-й и 37-й минутах.

Португальцы располагаются на втором месте мирового рейтинга сборных по пляжному футболу.

25 июля белорусы сразятся с итальянцами, 26-го — с поляками. Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира в Парагвай, а третья поспорит за право сыграть на мундиале с третьей командой другой группы, где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.