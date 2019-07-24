Беларусь предложила России два варианта компенсации потерь от поставок некачественной нефти

В первом полугодии 2019 года ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на безопасность своих трубопроводов направило около 30 млн рублей, сообщает сайт белорусской компании.

Основная часть использованных на мероприятия соответствующей инвестиционной программы средств приходится на замену трубопроводов общей протяженностью более 25 км, построенных в 1963-1973 годах из низконадежных марок стали, сообщает оператор. Успешно прошел гидроиспытания и подключен к технологическим трубопроводам ЛПДС «Мозырь» новый резервуар объемом 20 тысяч куб. м. Осуществляется реконструкция подводного перехода через реки Припять и Пину.

«Мероприятия, направленные на модернизацию производственных мощностей, даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся во втором квартале текущего года, не приостанавливались ни на день и продолжаются во втором полугодии, — отмечает ОАО «Гомельтранснефть Дружба». — Объемы работ намечены значительные: планируется реконструкция магистрального нефтепровода на участках Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест протяженностью более 60 км. Модернизация коснется резервуарного парка ЛПДС "Мозырь" и 4-й насосной, работающей в направлении Мозырь — Броды. Общие затраты составят более 100 млн рублей».

При этом в компании заявляют, что «недополучение прибыли, к которому привела ситуация с загрязнением нефти, является для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сдерживающим фактором в плане модернизации, однако, учитывая важность своевременных вложений в безопасность нефтепровода, предприятие не намерено допустить смещение сроков инвестиционной программы».

Для компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки нефти из-за ее загрязнения, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предложило российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн, как и было запланировано ранее в соответствии с договором.

Второй вариант, который позволит ОАО «Гомельтранснефть Дружба» компенсировать недополученную прибыль, говорится в сообщении компании, «заключается в увеличении тарифов на транспортировку, исходя из количества недопрокачанной нефти».