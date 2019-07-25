Алексей Бага: победа БАТЭ над «Русенборгом» — историческая

Исторической назвал победу над норвежским «Русенборгом» главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

24 июля в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА борисовчане выиграли на своем поле у скандинавов — неоднократных участников групповой стадии ЛЧ и Лиги Европы — со счетом 2:1 (голы: Стасевич, 5, с пенальти, Скавыш, 51 — Конрадсен, 25).

«Это был очень тяжелый матч. Впечатление, что он дался легче, чем домашняя игра с «Пястом», обманчивое. Высокого уровня команда. Неизвестно, как сложится все в Норвегии, но победа над таким соперником сегодня здесь — это еще одна страничка в истории нашего клуба», — заявил Бага на пресс-конференции по окончании встречи.

«Это исторический вечер… Я думаю, что лет через 25, через 30, если мы где-то встретимся, можем за это поднять бокальчик», — сказал тренер.

Тренер норвежцев Эйрик Хорнеланд заявил, что в целом доволен результатом, но лучше бы его команда забила второй мяч. «Дома мы будем стараться сыграть рок-н-ролл и выйти в следующий раунд. У нас сильный характер и есть сила воли», — отметил он.

Победитель пары в 3-м квалификационном раунде ЛЧ сыграет с лучшим в противостоянии «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) (в первой встрече словенцы дома победили 2:1). Проигравший опустится в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где будет соперничать с «Сараево» (Босния и Герцеговина) за право выйти в плей-офф.

В 1-м квалификационном раунде ЛЧ БАТЭ обыграл польский «Пяст» (1:1 дома, 2:1 в гостях), а «Русенборг» был сильнее североирландского «Линфилда» (2:0 в гостях, 4:0 дома), напоминает БелаПАН.