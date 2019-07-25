В Толочине сотрудник МЧС в неслужебное время спас на пожаре мужчину

Жилой дом загорелся поздно вечером 24 июля на улице Мелиораторов в Толочине Витебской области. Сообщение спасателям поступило в 23:03.

Работником МЧС, который в это время находился не на службе, спасен гражданин 1979 г.р. Дом принадлежит гражданке 1969 г.р.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар произошел в агрогородке Великие Дольцы Ушачского района. Сигнал в МЧС поступил в 00:41. До прибытия пожарных местными жителями из горящего дома была спасена хозяйка (1968 г.р.), которая госпитализирована с ожогами.