В Толочине сотрудник МЧС в неслужебное время спас на пожаре мужчину

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Жилой дом загорелся поздно вечером 24 июля на улице Мелиораторов в Толочине Витебской области. Сообщение спасателям поступило в 23:03.

Работником МЧС, который в это время находился не на службе, спасен гражданин 1979 г.р. Дом принадлежит гражданке 1969 г.р.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар произошел в агрогородке Великие Дольцы Ушачского района. Сигнал в МЧС поступил в 00:41. До прибытия пожарных местными жителями из горящего дома была спасена хозяйка (1968 г.р.), которая госпитализирована с ожогами.
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Тэги: пожар Город: Толочин

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