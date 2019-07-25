В июне средняя зарплата выросла до 1080,5 рубля

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в июне 2019 года увеличилась по сравнению с маем на 8,6 рубля (на 0,8%) и составила 1080,5 рубля.

Реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018-го увеличилась на 6,7%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в регионах традиционно была в Минске — 1498,7 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 903,6 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 932,5 рубля, в Витебской — 916,8 рубля, Гомельской — 967,7 рубля, Гродненской — 931,3 рубля, Минской — 1088,3 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в июне 2019 года она составила 4006,7 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 593,8 рубля.