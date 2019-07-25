В Барановичском районе горел телятник, а в Сенненском — зерносушильный комплекс

Несколько пожаров случилось за минувшие сутки на сельскохозяйственных объектах Беларуси.

Так, в деревни Заполье Барановичского района поздно вечером 24 июля произошел пожар в деревянном здании телятника. Работниками хозяйства из расположенного рядом загона эвакуированы 25 телят. Огнем уничтожены кровля на площади 300 квадратных метров, перекрытие на площади 100 «квадратов», повреждены стены здания.

В ночь на 25 июля случился пожар в зерносушильном комплексе в деревне Рулевщина Сенненского района. Комплекс принадлежит ОАО «Беленево». Огнем повреждены 100 кг зерна. Работниками МЧС и предприятия спасены 80 тонн зерна.

А днем в среду возле деревни Городечно Новогрудского района в поле загорелся зерноуборочный комбайн. Повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие комбайна. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.